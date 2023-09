PSG x Clermont e Nice x Brest: confira onde assistir e mais detalhes sobre os jogos pela Ligue 1

O Campeonato Francês começou com as grandes equipes tropeçando muito. Com isso, Nice e Brest se aproveitaram da situação e vão fazer confronto direto pela liderança nesta sétima rodada, neste domingo. A bola rola às 10 horas (de Brasília), no estádio Allianz Riviera.

Onde assistir: O confronto terá transmissão da plataforma de streaming Star+.

Os donos da casa estão na vice-liderança, com 12 pontos. No entanto, o Nice chega embalado por vitórias contra Monaco e PSG, ambas fora de seus domínios.