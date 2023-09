Por causa de lesão, Lisandro Martínez ficará afastado dos gramados por longo período

O Manchester United divulgou uma nota na manhã desta sexta-feira comunicando que Lisandro Martinez ficará um longo perído sem atuar por conta de uma lesão sofrida no pé direito.

O zagueiro teria sofrido o problema durante o jogo contra o Arsenal, no dia 3 de setembro, mas jogou no sacrifício contra Brighton e Bayern Munique, entretanto, os exames realizados mostraram a necessidade do argentino parar por completo.

Na nota, o United não divulgou a previsão de volta do atleta, mas segundo a imprensa inglesa, Martínez terá que ficar afastado dos gramados entre dois a três meses.