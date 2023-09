Palmeiras nunca venceu um time argentino em casa com Abel Ferreira; veja retrospecto

A última vitória do Palmeiras sobre um time argentino como mandante aconteceu pouco antes de Abel assumir a equipe, em 21 de outubro de 2020. Ainda na fase de grupos da Libertadores de 2020, o Verdão, comandado pelo auxiliar técnico Andrey Lopes, goleou o Tigre por 5 a 0 no Allianz Parque.

O retrospecto, no entanto, preocupa pela importância da partida diante do Boca, que tem histórico forte de empates em mata-mata e conta com goleiro especialista em pênaltis: Sergio Romero. Atualmente, o arqueiro já pegou quatro cobranças nessa temporada, sem contar defesa em disputa de pênaltis em jogos eliminatórios.

Com o 0 a 0 na Bombonera, o Palmeiras precisa de uma vitória por qualquer placar na volta, marcada para a próxima quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, para chegar a mais uma final de Libertadores. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Do outro lado da chave, Fluminense e Internacional ficaram no 2 a 2 no Maracanã e fazem o duelo decisivo no Beira-Rio, na próxima semana.

