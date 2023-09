Oscar Schmidt dá palestra motivacional ao elenco do Santos antes de duelo com o Vasco

Na preparação para o jogo decisivo contra o Vasco no domingo, o elenco do Santos recebeu uma visita especial na última quinta-feira. Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro, participou de uma palestra no CT Rei Pelé, visando motivar o elenco para o duelo.

Em uma hora, o ex-jogador abordou assuntos como espírito de equipe, busca do sonho, família, treino e obstinação. Oscar também relatou sua trajetória profissional e pessoal, incluindo o diagnóstico de câncer no cérebro em 2011.

A lenda do basquete foi aplaudida pelos atletas ao fim do discurso. Nomeado como um dos 50 maiores jogadores da modalidade no mundo pela FIBA, Oscar está no Hall da Fama da entidade e é o maior pontuador da história do esporte.