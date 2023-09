São Paulo tem dois jogadores entre os dez melhores dribladores do Brasileirão

O São Paulo pode dizer que tem dois dos melhores dribladores desta edição do Campeonato Brasileiro. O lateral Caio Paulista e o meia-atacante Michel Araújo têm se destacado neste atributo ao longo da competição.

Ambos figuram entre os dez primeiros colocados entre os atletas que mais driblaram no Brasileirão. Caio é o quarto com a melhor média de dribles da competição, com 2,8 fintas por partida. Já Michel ocupa o sétimo lugar da lista, com 2,5.

O líder do ranking é o meio-campista John Arias, do Fluminense, que detém média de 3,2. Ele é seguido pelo atacante Marcelino Moreno, do Coritiba, e Dudu, do Palmeiras. Ângelo, vendido pelo Santos em julho, está no nono lugar.