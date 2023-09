Números atualizados do Palmeiras na Libertadores 2023

O Palmeiras abriu as semifinais da edição 2023 da Libertadores da América com um empate contra o Boca Juniors, em Buenos Aires. Agora, o Verdão terá a vantagem de decidir a vaga na decisão em casa. O duelo no Allianz Parque será disputado na quinta-feira da próxima semana, dia 5 de outubro.

O resultado manteve os bons números do Palmeiras na Libertadores.