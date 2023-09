Nos tempos de Cruzeiro, Mano Menezes insinuou favorecimento de arbitragem ao Corinthians; relembre

Mas mais do que reclamar da arbitragem, Mano insinuou que a arbitragem teria uma tendência a favorecer o Corinthians em jogos na Neo Química Arena, e que essa era uma reclamação recorrente de outros clubes. A declaração pegou mal e é lembrada até hoje, muito pela identificação que o treinador criou com o Timão, especialmente pela passagem que durou de 2008 a 2010.

"Cruzeiro jogou para ter um resultado melhor, fez um primeiro tempo muito bom, e na minha opinião teve uma penalidade a favor, mas o árbitro interpretou como sempre se interpreta aqui, contra o adversário. Já são várias equipes que têm batido nessa tecla, né. Pequenos detalhes que fazem diferença no mata-mata. Pênalti aqui que se fosse do lado contrário certamente seria marcado, depois tem um primeiro gol com jogador adiantado que não se enxerga. Só por isso o Cruzeiro sai com uma derrota, se não certamente sairia com resultado melhor, porque jogou para isso", disse Mano.

Na volta, no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Corinthians por 4 a 2 e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil em grande noite de Arrascaeta. Nessa ocasião, o Timão já era comandado por Oswaldo de Oliveira, que não ficaria muito tempo no cargo.

Com o anúncio do retorno de Mano ao Corinthians, a declaração polêmica de 2016 foi relembrada por alguns torcedores. A tendência é que o treinador aborde o tema na coletiva de apresentação desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava.