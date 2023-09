Na véspera do Majestoso, Welington relembra gol decisivo contra o Corinthians: "Super especial"

Depois do título da Copa do Brasil e da vitória sobre o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo se prepara para mais um desafio: neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Morumbi, a equipe enfrenta o Corinthians, pela 25ª rodada. Entre os jogadores à disposição do técnico Dorival Júnior para o clássico, está o lateral-esquerdo Welington, um dos destaques do elenco na temporada e que guarda boas lembranças do rival.

No Majestoso disputado pela semifinal do Paulistão de 2022, o jovem defensor tricolor marcou um de seus dois gols como profissional e abriu caminho para a classificação do Soberano para a grande decisão. O atleta relembrou o momento e projetou o duelo de amanhã.

"Todo gol é importante, mas aquele foi super especial porque, além de ter sido o meu segundo como profissional, saiu contra o Corinthians, um grande rival, com o Morumbi lotado, e nos ajudou a passar para a final. Agora, é um outro momento, em outra competição, times diferentes e a gente está em busca de mais uma vitória no Brasileiro para continuar a subir na tabela de classificação. Tenho certeza de que será uma grande partida e que a nossa torcida lotará o estádio e nos apoiará do início ao fim, como tem feito durante toda a temporada", afirmou.