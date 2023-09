Murilo considera positivo empate na Argentina e destaca atuação defensiva do Palmeiras

"É fundamental nos jogos fora, principalmente em mata-matas, a zaga dar esse suporte. Eu e o Gómez pudemos cumprir bem uma missão muito importante de não levar gol para dar confiança aos atacantes. Pensando no jogo de volta, queremos fazer nosso resultado em nossa casa, então foi muito importante não levar gol lá. É fazer isso novamente em nossa casa para podermos sair com a classificação", destacou o defensor.

Antes de pegar o Boca Juniors, o Palmeiras volta as atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. Os comandados de Abel Ferreira terá pela frente o RB Bragantino, nesse domingo, às 18h30 (de Brasília), em Bragança Paulista.

No torneio de pontos corridos, o Verdão permanece sonhando com o título. Com 44 pontos, o Alviverde está na vice-liderança, com 44 pontos, sete a menos que o líder, Botafogo.

"Estamos na briga lá em cima no Brasileiro, o Palmeiras vem sempre dando o melhor. É um jogo difícil fora de casa, mas estamos nos preparando bem para todos os jogos", concluiu Murilo.