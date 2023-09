Mário Jorge comanda primeiro treino do Flamengo pós-saída de Sampaoli

O elenco do Flamengo foi a campo nesta sexta-feira no Ninho do Urubu. O trabalho foi o primeiro sem a presença do técnico Jorge Sampaoli, demitido na quinta-feira.

O técnico do sub-20, Mário Jorge, comandou a atividade. O treinador fez mistério sobre a escalação da equipe.

O Flamengo vai finalizar a preparação visando a partida contra o Bahia. O duelo será neste sábado, no Maracanã.