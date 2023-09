Mano Menezes é registrado no BID e pode comandar o Corinthians no Majestoso

O novo técnico do Corinthians, Mano Menezes, foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira e pode comandar o Timão no clássico com o São Paulo, que acontece neste sábado, no Morumbi.

Com 61 anos, Mano Menezes chega ao Corinthians para fazer sua terceira passagem pelo clube, ocupando o cargo deixado por Vanderlei Luxemburgo.