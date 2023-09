Mano diz que recebeu com surpresa o convite do Corinthians e não quer que política interfira no futebol

O técnico Mano Menezes foi apresentado no CT Dr. Joaquim Grava na tarde desta sexta-feira, um dia depois do anúncio oficial de seu retorno. O treinador revelou que recebeu com "surpresa" o convite do Timão e quer evitar que o campo político interfira no seu trabalho em campo.

"Recebi com surpresa (o convite), ninguém esperava. Nenhum dirigente contrata um treinador pensando em interromper o trabalho. É bom para todo mundo que o contrato seja levado até o fim, mas às vezes o futebol toma outros caminhos. Quando recebi a ligação, falando em consulta, fui pego de surpresa", comentou Mano.

"Quando a gente recebe pela terceira vez o convite de dirigir um clube do tamanho do Corinthians... É um orgulho voltar pela terceira vez para uma casa como essa. Dizer que certamente o que me levou a aceitar um retorno ainda esse ano, que não era a primeira ideia, é exatamente o tipo de relacionamento e respeito que construímos nas outras duas vezes que passei aqui. Esse comprometimento que temos, gratidão mútua, me fez voltar a aqui e aceitar esse desafio de dirigir essa grandeza que o Corinthians é, mesmo faltando três meses para terminar a temporada", complementou.