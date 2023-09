Léo Jardim minimiza reclamação do América-MG sobre a arbitragem

O Vasco saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o América-MG. O triunfo no Independência foi o terceiro seguido dos cruzmaltinos.

Os mineiros reclamaram muito da arbitragem após a derrota. No entanto, o goleiro Léo Jardim minimizou os ataques do América-MG

"Sabemos que a reclamação faz parte do futebol. O pessoal do América-MG está defendendo o lado deles. Não acho que foi uma crítica justa porque foi muito visível a agressão. No momento do jogo, o árbitro poderia não ter visto, mas esta é função do VAR. O América-MG está no direito de reclamar e falar o que eles têm que falar", disse.