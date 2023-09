Lens vence Strasbourg fora de casa, em jogo de abertura da 7ª rodada do Campeonato Francês

O jogo

A partida começou com o Strasbourg buscando abrir o placar em três oportunidades, todas desperdiçadas, mas quem chegou ao primeiro gol foi o Lens. Aos 16 minutos, no primeiro bom ataque do time visitante, Elye Wahi, recebeu a bola, driblou o marcador e chutou de fora da área, fazendo um belo gol.

O Lens voltou a chegar perigosamente aos 28 minutos, Florian Sotoca recebeu belo lançamento e saiu cara a cara com goleiro, no entanto, o atacante chutou para fora. Precisando do resultado, o Strasbourg ofereceu pouco perigo no resto do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Lens ainda teve a oportunidade de aumentar o placar em dois momentos. Aos 35 minutos, o meia Adrien Thomasson finalizou de dentro da área e obrigou o goleiro adversário a fazer boa defesa, e aos 49, Morgan Guilavogui chutou do lado esquerdo da área e a bola passou raspando à trave. Mesmo precisando do empate, o Strasbourg pouco produziu.