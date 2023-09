Laura Pigossi fica a uma vitória da chave principal do WTA 1000 de Pequim

Laura Pigossi volta a jogar na madrugada deste sábado, em torno de 1h30 de Brasília, em busca da vaga na chave principal. Ela terá pela frente a norte-americana Peyton Stearns, 47ª colocada e cabeça de chave 1 do qualificatório.

A ideia da brasileira é levar de novo para quadra a determinação do jogo contra Sasnovich. "Seguir acreditando foi a chave, fui ficando no jogo e as coisas começaram a acontecer. Talvez em dois momentos tenha jogado bem foram no final do segundo set e no 5 a 4 do terceiro. O resto eu tentava colocar a bola em quadra e correr de um lado para o outro", disse Pigossi.