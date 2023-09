Kevyson tenta se firmar no profissional do Santos em decisão contra o Vasco

Kevyson foi a principal novidade de Marcelo Fernandes na vitória de 2 a 1 sobre o Bahia, em Salvador, na última rodada do Brasileirão. O Menino da Vila atuou como ala esquerdo e somou 27 passes (23 corretos), uma finalização, dois desarmes (líder no quesito), três cruzamentos (dois certos), uma interceptação e criou uma chance, segundo dados do Footstats.

Aos 19 anos, o defensor vem alternando entre base e profissional nesta temporada. No time de cima, ele soma sete compromissos, sendo três como titular. No sub-20, são 32 aparições, sendo 31 entre os 11 iniciais, e quatro bolas na rede.

Kevyson foi contratado para as categorias de base em março de 2022, após passagem pelo Athletico-PR, e tem contrato até 31 de dezembro de 2026.

Neste domingo, portanto, o lateral esquerdo tenta ajudar o clube na partida contra o Vasco, às 16 horas (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No momento, o Alvinegro Praiano está na 18ª colocação do Brasileirão, com 24 pontos, dois a menos que o Goiás, primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Cruzmaltino está em 15º, com 26.