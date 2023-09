Kevyson celebra chance no profissional do Santos: "Realização de um sonho"

YouTube video player

"É uma ótima sensação ser um Menino da Vila. Ainda tenho bastante para evoluir, e meus companheiros me ajudam muito nisso. Tento evoluir a cada dia, principalmente na parte defensiva. É um privilegio atuar nesse time" com grandes companheiros", afirmou.

O Santos recebe o Vasco neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano está na 18ª colocação, com 24 pontos, dois a menos que o Goiás, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Os cariocas estão em 15º, com 26.

"Mais um novo desafio. Primeira vez que jogo no principal com a Vila lotada. Vamos fazer nosso trabalho em busca da vitória. Estou me preparando também muito a parte emocional, para contribuir com a equipe da melhor forma possível", finalizou.

Kevyson foi contratado para as categorias de base em março de 2022, após passagem pelo Athletico-PR, e tem contrato até 31 de dezembro de 2026.