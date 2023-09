Calleri e Luciano participaram de quase metade dos gols do São Paulo na temporada

Calleri e Luciano também brigam no topo pela liderança do ranking de artilharia da equipe nesta temporada. O líder da lista é o argentino, com 12 gols, enquanto o camisa 10 vem logo atrás, na segunda posição, com 11.

Com mais de 120 gols vestindo a camisa do São Paulo, a dupla já colocou seu nome na história do clube após vencer o título inédito da Copa do Brasil, no último domingo (24), de forma decisiva. Calleri, por exemplo, foi responsável pelo gol no jogo de ida da final, contra o Flamengo, no Maracanã, que deu vantagem ao Tricolor. Ele e Luciano já balançaram as redes em quatro decisões de campeonato, além de 33 tentos marcados em jogos de mata-mata.

O camisa 10 aumentou sua contagem de gols pelo São Paulo na última quarta-feira (27), na vitória sobre o Coritiba, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Já Calleri entrou nos minutos finais da partida. Como confirmou o técnico da equipe, Dorival Júnior, ele passará por uma cirurgia em breve para corrigir um problema no tornozelo.

O centroavante ficará à disposição do São Paulo até que o time se encontre em uma situação confortável na tabela do Brasileirão. Atualmente, o Tricolor ocupa o décimo lugar e está a seis pontos da zona de rebaixamento. Sendo assim, ele deve ir a campo no clássico contra o Corinthians.

O Majestoso está marcado para amanhã (30), às 18h30 (de Brasília), pela 25ª rodada da Série A. O duelo será disputado no Morumbi, que promete receber um bom público.