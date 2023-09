Internacional x Atlético-MG: escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Neste sábado (30) tem Inter e Galo no Beira-Rio, pela 25ª rodada do Brasileirão. Na próxima quarta-feira (4) o grande jogo da volta pela semifinal da Libertadores contra o Fluminense! ?

Confira informações importantes para vir ao Gigante apoiar,...

Sport Club Internacional, September 29, 2023

Após empatar em 2 a 2 com o Fluminense no jogo da ida da semifinal da Libertadores, no Maracanã, o Internacional deve poupar boa parte de seus titulares diante do Atlético-MG pois a volta está marcada para semana que vem. A tendência é que Eduardo Coudet leve uma equipe alternativa a campo, apesar da necessidade de somar pontos no torneio.