Igor Vinícius passa por nova cirurgia e só deve voltar a jogar pelo São Paulo em 2024

Igor Vinícius só realizou duas partidas em 2023, pelo Campeonato Paulista. Um dos destaques do São Paulo no ano passado, ele era cotado para disputar posição com Rafinha nesta temporada. Com sua ausência, o experiente atleta tomou conta da lateral.

Recentemente, o técnico Dorival Júnior chegou a dizer em uma entrevista coletiva que estava otimista com a evolução de Igor nos treinamentos. O comandante pretendia utilizar o jogador ainda neste ano, mas foi pego de surpresa com a necessidade de uma nova intervenção cirúrgica.