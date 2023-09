Guarani x Novorizontino: veja informações e onde assistir à partida da Série B

Na quinta posição, com 50 pontos, os donos da casa miram o G4 e vão em busca da vitória para brigar por uma vaga na primeira divisão. Com a mesma pontuação do quarto colocado Juventude, apenas um ponto atrás do adversário deste sábado e três atrás do vice-líder Sport, uma vitória pode colocar o Guarani na segunda colocação em caso de tropeço dos primeiros colocados.

Na última rodada, o Bugre perdeu para o CRB e encerrou sequência de cinco jogos invictos. Agora, o técnico Umberto Louzer contará com o retorno do meia Lucas Araújo, que cumpriu suspensão no último jogo, para voltar a vencer.