Goleiro do Boca Juniors, Romero critica gramado sintético do Palmeiras

Desde a eliminação contra o Santos, na Libertadores 2021, todas as eliminatórias do Boca foram decididas nas penalidades máximas. Ainda assim, Romero afirmou que o time vai ganhar no tempo normal.

"Temos que pensar em uma boa partida, em ganhar a partida. Se não acontecer, pensamos nos pênaltis", afirmou o jogador que brilhou nas últimas duas disputas.

Agora, Palmeiras e Boca Juniors voltam a se enfrentar por uma vaga na final da Libertadores no próximo dia cinco, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Para avançar, o Verdão precisa de uma vitória simples. Já em caso de nova igualdade, a partida vai para os pênaltis.