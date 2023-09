Girona x Real Madrid: onde assistir e informações do jogo pela La Liga

O Girona é a principal surpresa desta temporada do Campeonato Espanhol. A equipe tenta recuperar a liderança neste sábado às 13h30 (de Brasília), contra o Real Madrid, em casa. Os merengues estão na terceira colocação, com 18 pontos, enquanto os mandantes ainda não perderam na temporada e assumiram a liderança na rodada passada, com 19 pontos, mas caíram para segundo após o Barcelona bater o Sevilla nesta sexta.

No entanto, o Real Madrid está logo atrás na tabela de classificação e vão buscar a vitória para não ficar para trás na briga pela liderança. O técnico Carlo Ancelotti destacou que o Girona não precisa dividir o foco na temporada e isso pode ser uma vantagem para o adversário.

"Eles têm uma vantagem muito grande: não jogam torneios europeus e conseguem se preparar bem para os jogos. O que mais afeta as equipes são as competições", disse.