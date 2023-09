Fortaleza x Grêmio: veja onde assistir, escalações e informações do jogo pelo Brasileirão

Já o Fortaleza vai para o duelo com a cabeça no confronto com o Corinthians, na terça-feira, que pode colocar o clube em uma decisão inédita da Sul-Americana. Apesar do foco na Copa, o Leão do Pici está em boa situação no Brasileiro, somando 38 pontos e ocupando a oitava posição.

Por conta da semifinal pela frente, a tendência é de que o treinador Juan Pablo Vojvoda opte por poupar alguns titulares. As ausências confirmadas são de João Ricardo e Zé Welison, suspensos, e Guilherme, que está emprestado pelos gaúchos aos ceareneses.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA X GRÊMIO