Flamengo x Bahia: veja informações, prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Derrotado pelo São Paulo na final da Copa do Brasil, o Flamengo terá só o Campeonato Brasileiro para se preocupar no restante da temporada. Neste sábado, o Rubro-Negro recebe o Bahia na abertura da 25ª rodada, no Maracanã, a partir das 16 horas, de Brasília.

A transmissão da partida será feita exclusivamente através do canal pay-per-view Premiere. O torcedor também pode acompanhar todos os detalhes do duelo lance a lance aqui pela Gazeta Esportiva.

A equipe carioca colecionou fracassos em 2023 e deve terminar o ano sem um título sequer para comemorar. Com 11 pontos de desvantagem para o líder Botafogo, as chances de conquistar o nacional de pontos corridos são mínimas. O objetivo do Flamengo na reta final da temporada é garantir uma vaga na Libertadores, já que, na sétima colocação na tabela, corre o risco de ficar de fora da principal competição do continente em 2024.