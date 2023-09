Fernando Diniz indica escalação reserva para jogo contra o Cuiabá

Classificação e jogos Brasileirão

Os tricolores estão focados na disputa da semifinal da Libertadores. O Fluminense empatou com o Internacional, no Maracanã, no duelo de ida entre as equipes.

O confronto de volta será na próxima quarta-feira, no Beira-Rio. Por conta disso, o técnico Fernando Diniz indicou a escalação de reservas contra o Cuiabá.

A única exceção será o lateral direito Samuel Xavier. O jogador foi expulso contra o Internacional e será desfalque na próxima semana.