Farense x Sporting: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Português

"Vai ser um jogo difícil, diferente do jogo com o Rio Ave, frente a uma equipe com um treinador mais experiente. Vão esperar pelas nossas transições e todos os pormenores contam, não podemos ter perdas de bola. Sabemos que o campo é mais estreito, parece que não, mas isso conta, treinamos isso, estreitamos o nosso campo, faz diferença na largura de jogo, olhamos para todos os pormenores. O Farense não tem nada a perder, espero um jogo difícil, mas sabemos o que fazer ", disse.

Do outro lado, o Farense está no meio da tabela do campeonato. Com 6 pontos, os donos da casa vão tentar surpreender para se afastarem da zona de rebaixamento.

Onde assistir?

O duelo terá transmissão da plataforma de streaming Star+.

Confira os jogos da rodada:

Sexta-feira