Ex-piloto de F1 Ricardo Patrese convida o cavaleiro Rodrigo Pessoa para corrida em Barcelona

Depois de uma pista perfeita, sem faltas com Major Tom na primeira volta da final da Copa das Nações, em Barcelona, na última quinta-feira, Rodrigo Pessoa foi prestigiar Lorenzo Patrese, filho de Ricardo Patrese, na preparação para a prestigiada corrida de GT World Challenge.

A equipe brasileira de hipismo teve um excelente resultado no primeiro percurso da Final Copa das Nações. Rodrigo Pessoa e Major Tom zeraram a pista, assim como Marlon Zanotelli e Grand Slam VDL. Stephan Barcha com Chevaux Primavera Império Egípcio e Luciana Diniz com Vertigo du Desert cometeram uma falta cada, equivalente a 4 pontos. Com o descarte do pior resultado, o Time Brasil fechou em 2º lugar, também contabilizados os tempos dos três melhores conjuntos. O melhor resultado foi da Grã-Bretanha, única a fechar com três conjuntos sem faltas.

A final da Copa das Nações de Barcelona acontece neste domingo e todos os oito times classificados entram em igualdade de condições, ou seja, com a contagem zerada. O técnico do Brasil, o suíço Phillip Guerdat, e o chefe de equipe Pedro Paulo Lacerda ainda não definiram a escalação do time para domingo, uma vez que é possível trocar um dos cavaleiros pelo reserva Pedro Veniss.