Especulado no Vasco, campeão do mundo Papu Gómez é anunciado pelo Monza, da Itália

Nesta sexta-feira, o meia-atacante Alejandro "Papu" Gómez, que estava livre no mercado, definiu seu futuro. Depois de ter sido especulado no Vasco, o argentino foi anunciado como novo reforço do Monza, da Itália. O jogador, de 35 anos, assinou contrato com a equipe até o fim desta temporada, em junho de 2024.

Papu Gómez vestirá a camisa 17. Ele assina o vínculo com o clube da Itália depois de ter rescindido com o Sevilla no último dia da janela de transferências, ainda nesse mês de setembro. Sem time, passou a ser muito especulado em equipes brasileiras - principalmente no Vasco -, mas optou por rumar ao Monza.

O campeão do mundo com a seleção argentina no Catar em 2022 iniciou a carreira no Arsenal de Sarandí, clube de seu país natal. Em seguida, se transferiu para o San Lorenzo, também da Argentina. Ainda jogou pelo Metalist Kharkiv, da Ucrânia.