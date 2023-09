Equipe masculina de florete garante ao Brasil mais uma medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano

Neste segundo dia de competição, foram realizadas somente disputas por equipes nas pistas do Centro de Esportes Dirceu Graeser. E outras duas medalhas, ambas de prata, foram conquistadas pelos conjuntos brasileiros, no feminino: na espada e no sabre.

Classificado como bye para a decisão do florete masculino, o Brasil enfrentou a Argentina, que derrotou o Chile por 45-36. O duelo teve ares de revanche: no individual, os argentinos Nicolas Marino e Dante Cerquetti decidiram o título da arma após eliminarem Pedro Marostega e Paulo Morais nas semifinais.

A equipe argentina mostrou força no início da decisão e abriu uma vantagem. Mas o Brasil, com grande atuação de Marostega, que fez incríveis 16 toques em sequência no combate contra Santiago Lucchetti, virou o placar. Nos combates seguintes, com Paulo Morais e Heitor Shimbo, a emoção continuou.