E a multa? Veja quanto Corinthians vai ter que pagar a Mano Menezes em caso de quebra de contrato

"Muitas vezes a gente é surpreendido por notícias que não são verdadeiras, que só a gente desmentir não serve. Tive que dar uma declaração muito forte para que as declarações parassem. Muitos falavam que estávamos fechados com o Tite e nunca abrimos negociação. Me desculpe por falar isso, mas na vida a gente aprende, muda de ideia, e hoje o Mano é o melhor para o Corinthians. Obrigado por aceitar a vir para o Corinthians, como aceitou outras vezes em contextos difíceis. Na série B, em 2014, agora com eleições. Em 2014 ele deixou o time montado para no ano seguinte sairmos campeões. Obrigado por aceitar esse desafio em momento conturbado, com clássico, jogo decisivo. Entendemos que o Mano é a pessoa certa para o Corinthians, não só no momento atual, como para o futuro. Por isso o treinador está aqui", comentou Duilio no CT Dr. Joaquim Grava.

"Ontem nós vimos o senhor Augusto, candidato a candidato, fazer declarações, atrapalhando o Corinthians. Nem registrar a candidatura ele registrou. Mas não é novidade, já fez isso com o Fábio Santos três dias atrás, depreciando o patrimônio do próprio clube. Só lamentamos, e se ele ganhar eleição ele toma as atitudes dele. Enquanto for presidente, as responsabilidades e obrigações são minhas, eu arco com o que faço, como sempre fiz. Vou seguir fazendo. Quem é ele para eu consultar? Nem candidato oficial ele é. Em 2024 ele faz o que ganhar, se vencer a eleição", complementou o presidente.

Mano admitiu que recebeu com surpresa o convite do Corinthians e está animado para dar início a essa terceira passagem pelo clube. O comandante já iniciou os treinamentos no CT Dr. Joaquim Grava, mas só vai fazer sua estreia na próxima terça-feira, contra o Fortaleza, pela semifinal da Sul-Americana.

Mano recebeu terceiro cartão amarelo nos tempos de Internacional e vai cumprir suspensão automática diante do São Paulo, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O Timão será comandado pelos auxiliares auxiliares Sidnei Lobo e Cauan de Almeida.