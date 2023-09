Duilio fala sobre chegada de Mano ao Corinthians e dispara contra Augusto Melo: "Nem candidato oficial ele é"

O presidente chamou a atenção do público oferecendo contrato até final de 2025 a Mano, especialmente por conta da eleição de novembro. Enquanto a situação, chefiada por André Negão, aprova a vinda do treinador, a oposição nunca tratou o comandante como prioridade. Publicamente, Augusto Melo questionou a chegada de Mano e teceu críticas a Duilio. O dirigente rebateu.

"Ontem nós vimos o senhor Augusto, candidato a candidato, fazer declarações, atrapalhando o Corinthians. Nem registrar a candidatura ele registrou. Mas não é novidade, já fez isso com o Fábio Santos três dias atrás, depreciando o patrimônio do próprio clube. Só lamentamos, e se ele ganhar eleição ele toma as atitudes dele. Enquanto for presidente, as responsabilidades e obrigações são minhas, eu arco com o que faço, como sempre fiz. Vou seguir fazendo. Quem é ele para eu consultar? Nem candidato oficial ele é. Em 2024 ele faz o que ganhar, se vencer a eleição", disse o presidente, que ainda deixou um recado para os empresários.

"Avisar ao mercado que estão sendo feitas propostas aí por jogadores por essa chapa (da oposição) que quer se candidatar, mas não é o Corinthians falando. Propostas sem nem saber do que se passa no clube. O clube quebraria no primeiro mês se isso acontecesse", finalizou.