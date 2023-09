Diniz revela que realiza treinos no Fluminense pensando em situações de inferioridade numérica

O empate com o Internacional ainda repercute no Fluminense. O resultado manteve a semifinal da Libertadores aberta para o duelo da volta, no Beira-Rio.

Os cariocas atuaram por boa parte da partida com um jogador a menos após a expulsão de Samuel Xavier. Mesmo com a inferioridade numérica, a equipe se comportou bem e ainda buscou o empate.