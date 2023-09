Di María faz ótimo início de temporada no Benfica e também se destaca na seleção argentina; veja números

??? pic.twitter.com/ZRpao8vqls

Ainda segundo as estatísticas, Di María tem jogado mais pelo lado direito do gramado, dando profundidade para o ataque do time português e da seleção comandada por Lionel Scaloni. Justamente por isso, é um jogador que tenta muito passar pelos defensores no um contra um, e acertou 22 dribles nas últimas dez vezes que esteve em campo.

O argentino voltou para o Benfica após 13 anos em julho de 2023. Ele assinou com a equipe treinada por Roger Schmidt até junho de 2024 depois de deixar a Juventus ao fim de seu contrato. Com a camisa das Águias, o jogador conquistou um título do Campeonato Português e duas Taças da Liga.

Depois da vitória no clássico pelo Campeonato Português, o Benfica vira a chave e passa a focar na disputa da Liga dos Campeões. Pela segunda rodada do Grupo D, a equipe de um inspirado Di María encara a Inter de Milão na próxima terça-feira, às 16 horas (de Brasília), no estádio Giuseppe Meazza.