De olho em vaga olímpica, Arthur Nory estreia no Mundial de ginástica artística neste sábado

Um dos principais e mais experientes nomes da ginástica artística do Brasil, Arthur Nory, fará neste sábado (30) sua estreia no Campeonato Mundial da modalidade, que acontece na Antuérpia (Bélgica). Nory integra a seleção brasileira masculina, que tem como principal objetivo sair da competição com uma vaga por equipes para a Olimpíada de Paris, no ano que vem.

O atleta chega ao Mundial embalado por uma ótima preparação, que teve como última etapa a Copa do Mundo de Paris, onde ficou com a medalha de prata na prova da barra fixa. "Foi uma fase muito intensa, porque o nosso foco aqui na Bélgica é a classificação olímpica. Trabalhei muito duro, desde o início do ano, pensando neste objetivo. Viemos com a melhor equipe no momento, unindo experiência e juventude, e me sinto pronto para ajudar na conquista deste desafio", disse Nory.

Para isso, segundo ele, a equipe brasileira precisará superar a ausência de Caio Souza, que está lesionado. "O Caio fará muita falta, claro, vimos a importância dele no Mundial do ano passado, mas temos que nos completar dentro da equipe e buscar as melhores notas possíveis em cada aparelho. Se fizermos uma competição redondinha, bem-feita, temos condições de terminar entre os oito primeiros por equipes e ir à final", afirmou o ginasta.