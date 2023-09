Cuiabá x Fluminense: informações, onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro

O Fluminense visita o Cuiabá neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do canal Premiere (pay-per-view).

O Tricolor vira a chave da Libertadores para focar no Brasileirão. No meio de semana, a equipe carioca empatou por 2 a 2 com o Internacional, em casa, no primeiro jogo da semifinal. Na quarta-feira, faz o jogo de volta, no Beira-Rio, às 21h30.

No Brasileirão, o Tricolor soma 41 pontos e, se tropeçar, pode perder um espaço no G6, zona de classificação para a Copa Libertadores. O time vem de triunfo de 1 a 0 sobre o Cruzeiro. Já para o Cuiabá, que tem 29 pontos, a palavra de ordem é reação. A derrota de 1 a 0 para o Atlético-MG, em Minas Gerais, foi o sexto jogo sem vitória na competição.