Conmebol define arbitragem para partidas de volta das semifinais da Libertadores

Já no Allianz Parque, o juiz será Andrés Matonte (URU), com Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU) de assistentes. No VAR, a cabine será comandada por Leodan González (URU).

Na ida, Internacional e Fluminense empataram em 2 a 2 em um jogaço no Maracanã. Já Palmeiras e Boca Juniors também saíram empatados da Bombonera, só que pelo placar de 0 a 0.