Conmebol define arbitragem de Fortaleza x Corinthians na Sul-Americana

A Conmebol definiu a arbitragem do jogo entre Fortaleza e Corinthians, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O duelo terá o colombiano Andres Rojas no apito, com Dionisio Ruiz e Jhon León como assistentes. Nicolas Gallo será o árbitro de vídeo.

No jogo da ida, as equipes empataram em 1 a 1 na Neo Química Arena. O gol do Fortaleza, marcado por Zé Welison, chegou a ser anulado por Esteban Ostojich, mas voltou atrás após revisão no VAR. Os torcedores do Leão do Pici ainda reclamaram de um suposto pênati cometido por Gil em Bruno Pacheco, no primeiro tempo.

Na volta, mais um empate leva a eliminatória para as penalidades máximas. Quem vencer, garante classificação para a grande decisão da Sul-Americana.