Com um a mais, Benfica vence o Porto e assume a liderança do Campeonato Português

O Benfica venceu o clássico com o Porto, que valia a liderança do Campeonato Português, por 1 a 0, com gol de Dí Maria, e assumiu a ponta da tabela. O duelo, válido pela sétima rodada, aconteceu no Estádio da Luz, em Lisboa. O Porto esteve com um a menos desde os 19 minutos do primeiro tempo.

Com 18 pontos, o Benfica assume provisoriamente a liderança. Enquanto o Porto, com 16, fica na terceira posição. Dependendo do placar, o Sporting pode voltar a pegar a ponta da tabela se vencer o Farense neste sábado.

As equipes voltam a campo no próximo fim de semana. No sábado, o Benfica visita o Estoril, às 16h30, enquanto no domingo, o Porto duela com o Portimonense, às 14 horas, no Estádio do Dragão.