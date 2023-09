Com Rojas e Gómez, seleção do Paraguai é convocada para as Eliminatórias

A seleção do Paraguai foi convocada nesta sexta-feira, com o capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez, e o meia do Corinthians, Matías Rojas, presentes na lista. Ambos também fizeram parte dos nomes chamados nas duas primeiras partidas.

O primeiro confronto será no dia 12 de outubro contra a Argentina, em Buenos Aires. Já o jogo contra a Bolívia está marcado para o dia 17 de outubro, em Assunção.

Na Data-Fifa, ambas equipes não entram em campo. Após a pausa, o Palmeiras volta a atuar no dia 19, contra o Atlético-MG, no Allianz Parque. O Corinthians, por sua vez, joga no dia 18, frente ao Fluminense, fora de casa.