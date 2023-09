Com retorno de Erison, São Paulo fecha preparação para Majestoso; veja provável escalação

Nesta sexta-feira, o São Paulo realizou mais uma atividade no CT da Barra Funda e encerrou a preparação para mais um Majestoso. O clássico diante do Corinthians está marcado para este sábado, às 18h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A grande novidade do dia foi o retorno do atacante Erison. Em recuperação de um estiramento na coxa esquerda, ele participou de parte dos treinamentos com o elenco são-paulino.