Com interino no comando, Flamengo encerra preparação para encarar o Bahia; Arrascaeta será desfalque

O Flamengo finalizou a preparação visando o duelo contra o Bahia neste sábado, às 16 horas (de Brasília) no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros, que estão em sétimo com 40 pontos, precisam da vitória para seguirem na briga por uma vaga para a próxima Libertadores.

O técnico Mário Jorge vai comandar a equipe após a saída de Jorge Sampaoli, que foi confirmada nesta sexta-feira. O treinador do sub-20 manteve praticamente toda a formação que empatou com o São Paulo na final da Copa do Brasil.

A única mudança, portanto, será no meio-campo. Arrascaeta não participou da atividade e deve ser desfalque. O uruguaio vinha se recuperando de uma lesão muscular e atuou no sacrifício no último fim de semana.