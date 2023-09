Com gols de Talisca e CR7, Al-Nassr supera o Al-Tai e embala nona vitória consecutiva

O jogo

Em um primeiro tempo bastante movimentado, o Al-Nassr criou boas oportunidades para abrir o marcador. Logo aos 13 minutos, o time teve uma boa chance com Cristiano, que recebeu a bola de Talisca após boa jogada individual. Porém, mesmo sozinho, o português não pegou bem e o goleiro defendeu com o pé.

O gol dos mandantes foi sair aos 32 minutos, depois de muita pressão. Desta vez, foi Cristiano Ronaldo quem recebeu na entrada da área e deu um belo toque de primeira para Talisca. O meia-atacante tocou com a parte externa do pé e colocou a bola no canto para abrir o placar.

Na segunda etapa, Cristiano teve mais chances de amplar. Aos 19, ele parou em Victor Braga depois de uma boa cabeçada. Já aos 28, foi a trave que parou o atacante após ele receber em profunidade e tocar na saída do goleiro.

Quem aproveitou foi o Al-Tai, que surpreendentemente conseguiu deixar tudo igual aos 34 minutos com Misidjan. O holandês recebeu a bola em velocidade nas costas da defesa e ficou na cara do gol para balançar as redes e dar esperança ao time da casa.

No entanto, cinco minutos mais tarde, o árbitro marcou um pênalti para o Al-Nassr depois da bola tocar no braço de Alfa Semedo. Cristiano Ronaldo foi para a cobrança e bateu cruzado, deslocando o goleiro Victor Braga e dando a vitória aos visitantes.