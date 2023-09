Com desfalques e Mbappé, PSG relaciona 21 jogadores para duelo com o Clermont

O Paris Saint-Germain divulgou a lista dos 21 jogadores relacionados para o duelo deste sábado diante do Clermont, pela sétima rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 12 horas (de Brasília), no Estádio Gabriel-Montepied.

A principal dúvida para a partida era a presença ou não do atacante Kylian Mbappé. O astro francês teve uma leve entorse no tornozelo detectada após exames e não foi a campo para treino na quinta. No entanto, o jogador foi convocado e vai para o jogo, apesar da possibilidade de jogar menos minutos por conta do compromisso da semana que vem na Champions League diante do Newcastle.

No entanto, o técnico Luis Enrique conta com alguns desfalques para o duelo. O goleiro Keylor Navas relatou dores na região da lombar, segundo informou o clube parisiense, e não treinou com o elenco nesta sexta - e por isso ficou de fora. O lateral Nuno Mendes foi operado mais cedo para corrigir uma lesão no tendão da coxa direita e ficará afastado dos gramados por cerca de, segundo o clube, quatro meses. O zagueiro Prensel Kimpembé e o atacante Marco Asensio seguem seus protocolos de recuperação após contusão.