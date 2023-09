Botafogo confirma 28 mil ingressos vendidos para duelo com o Goiás pelo Brasileirão

A cerca de dois dias para o jogo, a tendência é que a torcida do Glorioso, mais uma vez, compareça em peso e lote o Nilton Santos para seguir apoiando a equipe rumo ao título do Brasileirão. Os últimos jogos do Fogão como mandante têm beirado os 40 mil torcedores presentes.

Atualmente, a vantagem do Botafogo em relação ao Palmeiras - segundo colocado - é de sete pontos: 51 contra 44. No entanto, o Verdão joga no domingo, um dia antes do Glorioso, podendo diminuir a 'gordura' para o líder e colocar ainda mais fogo na disputa pela conquista do torneio nacional.