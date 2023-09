Botafogo anuncia renovação de contrato com o lateral Hugo até o fim de 2026

? Botafogo F.R. (@Botafogo) September 29, 2023

O jogador tinha vínculo até o fim de 2024, mas ampliou até o fim de 2026 com os alvinegros. Hugo chegou ao clube nas categorias de base em 2019 e subiu para o profissional três anos depois. Desde estão, esteve com o elenco principal, mas sem muito destaque.

Neste ano, Hugo tem aproveitado as chances dadas por Luís Castro e Bruno Lage. O lateral vem alternando a titularidade com Marçal e entrou em campo em 29 oportunidades, somando um gol e uma assistência.

De contrato renovado, Hugo será titular nesta segunda-feira, no lugar de Marçal, que está suspenso pela expulsão contra o Corinthians. Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo encara o Goiás, no Nilton Santos, às 20h (de Brasília).