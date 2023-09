Borussia Dortmund vence o Hoffenheim e assume a liderança provisória do Alem

Os visitantes começaram tendo o domínio da bola, mas se depararam com uma marcação-pressão no campo de defesa. Mesmo assim, o Borussia aproveitou saída errada do Hoffenheim para abrir o placar. Aos 17 minutos, Brandt roubou a bola na entrada da área adversária e tocou para Fullkrug, que ficou na cara do gol e finalizou com tranquilidade para marcar seu primeiro gol com a camisa do Borussia Dortmund.

Aos 22 minutos, nova saída de bola errada, dessa vez dos visitantes. Na sequência, Hummels derrubou Stach na área e cometeu pênalti. Na cobrança, Kramaric bateu com categoria no canto direito para deixar tudo igual. Nos minutos seguintes, foram os donos da casa que tiveram as melhores oportunidades, mas foi o Borussia que chegou ao segundo gol. Aos 47 minutos, Marco Reus aproveitou rebote na pequena área e estufou as redes.

O segundo tempo ficou marcado por muitas faltas e poucas oportunidades de gol, com os donos da casa chegando mais na área adversária. Aos 25 minutos, o lateral do Borussia, Bensebaini, chutou a bola já fora de campo e recebeu o segundo cartão amarelo.

Com um a menos, os visitantes recuaram e aproveitaram contra-ataque aos 49 minutos para fazer o terceiro gol. Ryerson recebeu passe em profundidade pela esquerda, saiu livre na cara do gol e finalizou por entre as pernas do goleiro para fazer 3 a 0.