Em alta, Beraldo renova contrato com o São Paulo até agosto de 2028

Após a lesão de Ferraresi, o garoto começou a ganhar espaço e tornou-se titular absoluto do time comandado por Dorival Júnior. Ele soma 37 partidas disputadas em 2023, com um gol. O zagueiro foi peça importante na conquista do título inédito da Copa do Brasil, sobre o Flamengo.

Com o novo vínculo, a diretoria do São Paulo ganha um poder de negociação ainda maior. O jogador já está sendo monitorado de perto por clubes da Europa, e o Tricolor já admite vendê-lo nas próximas janelas.

O time do Morumbi detém 60% dos direitos econômicos de Beraldo, que também tem 20%. Já o restante pertence ao XV de Piracicaba, que ajudou na formação do atleta.