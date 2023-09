Bahia amarga freguesia recente contra Flamengo: veja os números

Além de estar em situação preocupante com o desafio de sair da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Bahia terá um confronto na próxima rodada que não traz boas lembranças para os torcedores. O time de Salvador amarga um retrospecto recente extremamente negativo diante do Flamengo, adversário deste sábado no Maracanã.

O Bahia soma 6 derrotas seguidas para o último campeão da Libertadores - todas em duelos válidos pelo Brasileirão. Para piorar: nestes últimos confrontos, o Tricolor sofreu 23 gols do adversário (média de 3.83).

Curiosamente, as piores derrotas no confronto tinham o Bahia como mandante, o que não irá ocorrer desta vez, já que o jogo será no Maracanã. No Brasileirão de 2021, o Mengão venceu por 5 a 0. No ano anterior, os cariocas já haviam aplicado 5 a 3 no adversário.