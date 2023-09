Atuação de Weverton é destaque entre semifinalistas da Libertadores

¡Las Notas Sofascore más altas de los partidos de ida en las semifinales de la #Libertadores! ? pic.twitter.com/ZESN0JkMYd

Durante toda a competição, o arqueiro disputou dez jogos, passando ileso em oito duelos, com apenas três gols sofridos. No torneio, foram 33 defesas, com quatro consideradas difíceis, conforme o Sofascore.

Agora, o Palmeiras foca na disputa do Campeonato Brasileiro, em que enfrenta o RB Bragantino, nesse domingo, às 18h30 (de Brasília), em Bragança Paulista. Na vice-liderança, os comandados de Abel Ferreira estão com 44 pontos, sete a menos que o Botafogo, líder da competição.